Приставы хотят взыскать еще 100 млн рублей с членов банды Цапка в пользу потерпевших

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Краснодарскому краю взыскивает с осужденных членов банды Сергея Цапка в пользу потерпевших еще 100 млн рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС и.о. руководителя управления Дмитрий Ткаченко.

Ранее сообщалось, что суд уже постановил выплатить пострадавшим 150 млн рублей за счет наследства главаря банды Сергея Цапка. По решению суда, более 119 млн рублей взыскано со счета его матери в 2018 году. Вдова Цапка перечислила пострадавшим оставшуюся сумму - около 31 млн рублей, которые находились на арестованном с 2010 года счете.

"Открыто еще одно производство, где сумма взыскания составляет 100 млн рублей, в отношении дяди Цапка Вячеслава Рябцева. Арестовано домовладение, часть денежных средств, обращено также взыскание на зарплату осужденных членов банды в колонии", - сказал Ткаченко. В пресс-службе регионального управления судебных приставов уточнили, что в производстве находятся материалы о взыскании в пользу каждого из семи потерпевших по делу денежных средств с ранее осужденных членов банды Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева и Владимира Алексеева. В частности, арестован жилой дом Рябцева стоимостью 1,3 млн рублей, с расчетных счетов Алексеева и Быкова взыскано 13 тыс. и 67 тыс. рублей соответственно.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.