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Экс-директор школы олимпийского резерва под Тулой получил четыре года за растрату

Суд также назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей

ТАСС, 19 февраля. Суд приговорил бывшего директора училища олимпийского резерва в Тульской области к четырем годам лишения свободы в колонии, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате более 4 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Бывший директор Новомосковского училища олимпийского резерва признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере" и "Злоупотребление должностными полномочиями"). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, с февраля 2015 года по декабрь 2016 года директор училища дал указание изготовить контракты для выезда на тренировочные сборы и иные документы, дающие право на субсидии из бюджета Тульской области. Позже с фирмой, оказывающей туристические услуги, был заключен контракт на доставку спортсменов к месту сборов. Однако обязательства исполняли иные организации, которые не несли финансовых затрат. На основании документов с ложными сведениями в дальнейшем из министерства финансов Тульской области были выделены денежные средства на общую сумму свыше 4 млн рублей.

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