Уголовное дело о стрельбе возле православного храма в Кизляре прекращено

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о стрельбе рядом с православным храмом в городе Кизляр в Дагестане в феврале прошлого года прекращено в связи со смертью подозреваемого, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Уголовное дело [по факту стрельбы возле храма в Кизляре] прекращено за смертью подозреваемого (обвиняемого) 18 ноября 2018 года", - сказал собеседник агентства.

18 февраля 2018 года в Кизляре 22-летний местный житель Халил Халилов открыл стрельбу по прихожанам Свято-Георгиевского храма после богослужения по случаю Прощеного воскресенья. Погибли пять женщин, четыре человека, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии, получили ранения. Нападавший пытался скрыться, его ликвидировали полицейские. Погибших похоронили 20 февраля на территории храма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ ("Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").

Как сообщал ранее ТАСС, 18 февраля по случаю годовщины со дня нападения на храм в Кизляре прошли траурные мероприятия. Участие в них приняли около 300 человек со всего Северного Кавказа, сообщила ТАСС министр по национальной политике и делам религий Дагестана Татьяна Гамалей. По ее словам, сначала в память о жертвах прошла служба в храме, после чего епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам отслужил панихиду непосредственно на месте расстрела и захоронения пяти прихожанок храма.

В новость была внесена правка (14:16 мск) - уточняется дата во втором абзаце.