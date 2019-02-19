Свыше 120 тыс. нарушений закона выявили в сфере оборота мусора в 2018 году

ГОРКИ, 19 февраля. /ТАСС/. Количество нарушений закона в сфере оборота мусора по итогам прошлого года составило 124 тыс., заявил Генпрокурор РФ Юрий Чайка на совещании о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"В 2018 году в сфере оборота отходов выявлено 124 тыс. нарушений закона. Для их устранения внесено 32 тыс. представлений, в суды предъявлены 9 тыс. исков на сумму 368 млн рублей. По нашим материалам возбуждено 92 уголовных дела", - сказал он.

По словам Чайки, по инициативе органов прокуратуры за два последних года ликвидировано свыше 10 тыс. незаконных свалок, в том числе в населенных пунктах и на особо охраняемых природных территориях. По требованию прокуратуры в ряде регионов отменены итоги конкурсов по отбору региональных операторов, не имеющих достаточных производственных мощностей.

"После нашего вмешательства из тарифов на коммунальные услуги по вывозу мусора исключены необоснованные и завышенные расходы по аренде автотранспорта, строительству перерабатывающих комплексов и другие вопросы", - добавил Чайка.