Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 19 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате дорожной аварии с участием маршрутного такси в Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД Бурятии.

"Около 17:00 по местному времени (12:00 мск) на спуске с Селенгинского моста произошло столкновение автомашины Nissan Teana и пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato, следовавшего по маршруту № 19. В результате ДТП травмы получили три пассажира: мужчина из иномарки, а также женщина и девочка 14 лет из микроавтобуса", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, в иномарке внезапно закончился бензин, она остановилась, и в нее врезался пассажирский микроавтобус.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.