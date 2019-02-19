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Более 40 тыс. человек остались без света в Чечне из-за отключения трансформатора

Электроснабжение отключилось в Гудермесском районе республики

ГРОЗНЫЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Дома более чем 40 тыс. жителей Гудермесского района Чечни остались без электроснабжения из-за отключения трансформатора. Об этом сообщается во вторник на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"В 11:56 мск на подстанции "Гудермес" действием защит одновременно отключились четыре фидера 10 кВ. Без электроснабжения остались около 40,5 тыс. человек. Мощность отключения - 8,0 МВт", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об отключении на подстанции "Урус-Мартан", где действием газовой защиты отключился трансформатор, и без света в Урус-Мартановском районе остались около 22,6 тыс. человек.

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