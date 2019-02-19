В Дагестане ликвидирован боевик, планировавший теракт

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Боевик, готовивший теракт, ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Дербентском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным НАК, он был блокирован в заброшенном строении. "Отказавшись сдаться властям и сложить оружие, блокированный в заброшенном строении бандит открыл огонь по силам правопорядка и в ходе перестрелки был нейтрализован. Личность нейтрализованного бандита установлена. Он недавно освободился после отбывания наказания за незаконный оборот оружия и вынашивал намерение совершить террористический акт с использованием мощного самодельного взрывного устройства в Дербенте", - отметили в НАК.

На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы, а в оборудованном тайнике - готовые к использованию "пояс смертника" и ведро, начиненное взрывоопасными веществами. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства боевика была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств, в которой находятся емкости и мешки с взрывчатыми веществами общей массой более 30 кг, а также большое количество компонентов для изготовления СВУ.

Местонахождение боевика было установлено в ходе проверки ряда домостроений в районе поселка Белиджи Дербентского района. С 10:55 мск был введен режим КТО в административных границах района. "Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет", - подчеркнули в НАК.