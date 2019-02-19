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СК не нашел криминальный след в смерти пациента в очереди новгородской клинике

По словам главврача больницы, мужчине были проведены реанимационные мероприятия сначала сотрудниками поликлиники, а потом бригадой скорой помощи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 февраля. /ТАСС/. Следственные органы исключили криминальный след в причинах, которые повлекли смерть мужчины, ожидавшего свою очередь к врачу в поликлинике Великого Новгорода. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Новгородской области.

Ранее сообщалось, что 11 января пациент поликлиники №4 Великого Новгорода, перенесший инфаркт и операцию на сердце, скончался во время посещения медицинского учреждения. "По результатам проверки следственного комитета признаков криминала не обнаружено. Причиной смерти мужчины явилось заболевание сердца", - сказала собеседница агентства.

По данным, которые озвучивал бывший главврач Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода Владимир Юхно, мужчине были проведены реанимационные мероприятия сначала сотрудниками поликлиники, а потом бригадой скорой помощи. Эффекта они не дали, и пациент скончался.

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