В Мурманске экс-глава минприроды получила три года колонии за злоупотребление полномочиями

МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Суд в Мурманске приговорил бывшего министра природных ресурсов и экологии области Эвелину Макарову к трем годам колонии за вывод из охраняемой категории лесного фонда участка, где она построила дом. Как сообщает во вторник пресс-служба регионального СУ СК РФ, чиновница признана виновной по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ").

"Приговором суда бывший министр природных ресурсов и экологии Мурманской области признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, она приговорена к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в распространенном ведомством пресс-релизе.

Следствием и судом установлено, что бывший министр организовала разработку нового проекта освоения лесов с включением в него не соответствующих закону положений, после чего запретила своим подчиненным сотрудникам проводить проверку представленных от дачного кооператива документов, где находился фактически принадлежавший ее семье дом. Вину в инкриминируемом преступлении Макарова не признавала, также она пыталась оспорить свое отстранение от должности, однако суд не принял ее доводы.

Отбывание наказания в виде лишения свободы решением суда отсрочено до достижения четырнадцатилетнего возраста ребенка экс-министра.