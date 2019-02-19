Телецентр "Останкино" в Москве проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полицейские и кинологи проверяют телецентр "Останкино" после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании телецентра "Останкино" на улице Академика Королева. Сейчас здание телецентра проверяют полицейские и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал о проверках в десяти крупных торговых центрах в Москве и Подмосковье после сообщений о минировании. Среди них были "Парус", три "Капитолия" (один из них в Московской области), "Метрополис", "Алтуфьевский" и "Савеловский". Ранее также была проведена эвакуация из столичного лицея № 1795, информация об угрозе взрыва там не подтвердилась.