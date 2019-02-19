Пожар на площади 300 кв. м произошел в лесопарковой зоне в Краснодаре

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Очаговое возгорание на площади 300 кв. м произошло на улице Воронежской в Краснодаре, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В этом районе города находится неблагоустроенная лесопарковая зона "Красный кут".

"В 13:13 мск поступила заявка о возгорании очагами на площади 300 кв. м на ул. Воронежская в Краснодаре. 15:08 мск ликвидация первого очага. Подразделения ведут работу по ликвидации очагов горения, всего от МЧС России задействовано 15 человек, 4 единицы техники", - сказали в пресс-службе.

"Это неблагоустроенная территория города, которая входит в реестр зеленых зон", - сказали ТАСС в администрации Краснодара.