В Ростове и Новочеркасске эвакуировали общественные здания из-за сообщений о минировании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб совместно с сотрудниками правоохранительных органов эвакуировали посетителей и работников из общественных зданий в Ростове-на-Дону и Новочеркасске по причине анонимных сообщений о минировании. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

"Сегодня поступили сообщения о минировании нескольких общественных зданий Ростова-на-Дону и Новочеркасска. В рамках совместной работы специалистов системы 112, правоохранительных органов и органов власти информация в кратчайшие сроки была доведена до всех заинтересованных сторон, проведена эвакуация", - говорится в сообщении.

О числе эвакуированных в документе не сообщается.

Сообщения о минировании проверяют специалисты служб экстренного реагирования, работают представители спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи.