{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростове и Новочеркасске эвакуировали общественные здания из-за сообщений о минировании

Информацию проверяют специалисты служб экстренного реагирования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб совместно с сотрудниками правоохранительных органов эвакуировали посетителей и работников из общественных зданий в Ростове-на-Дону и Новочеркасске по причине анонимных сообщений о минировании. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

"Сегодня поступили сообщения о минировании нескольких общественных зданий Ростова-на-Дону и Новочеркасска. В рамках совместной работы специалистов системы 112, правоохранительных органов и органов власти информация в кратчайшие сроки была доведена до всех заинтересованных сторон, проведена эвакуация", - говорится в сообщении.

О числе эвакуированных в документе не сообщается.

Сообщения о минировании проверяют специалисты служб экстренного реагирования, работают представители спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи.

Теги
РоссияРостовская область
Более 20 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за угроз взрывов
Сообщения о минировании получили свыше 20 объектов
Читать полностью