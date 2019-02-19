Москалькова: осужденный за хранение оружия Балух отправлен к месту отбывания наказания

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Житель Крыма Владимир Балух, осужденный за незаконное хранение оружия и боеприпасов, отправлен к месту отбывания наказания. Об этом сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя сообщения украинских СМИ о его "исчезновении из крымского СИЗО".

"Я понимаю тревогу и то волнение, которое испытывают родственники Владимира Балуха. Однако, согласно российскому законодательству, конечное место отбывания наказания не сообщается родственникам и адвокату до момента фактического прибытия заключенного", - сказала она. На данный момент, уточнила Москалькова, адвокат Балуха проинформирован о его отправке к месту отбывания наказания.

Москалькова также отметила, что, по информации руководства ФСИН РФ, Балух чувствует себя нормально, никаких жалоб по поводу состояния здоровья он не высказывал. "Как только Владимир Балух окажется на месте, об этом также незамедлительно будет сообщено его адвокату и родным", - подчеркнула российский омбудсмен.

В июле 2018 года Владимир Балух был осужден на пять лет за незаконное хранение оружия и боеприпасов и дезорганизацию деятельности учреждений. В октябре суд смягчил ему приговор на один месяц.