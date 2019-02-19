Следователи проверят сообщения о некачественном питании в курганской школе

ТАСС, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку появившейся в социальных сетях информации о некачественном питании в школе в Юргамыше Курганской области. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области инициирована и проводится проверка по сообщению, выявленному 18 февраля текущего года в социальной сети "ВКонтакте", о том, что в этот день ученики МКОУ "Юргамышская средняя общеобразовательная школа" были накормлены продукцией, не отвечающей требованиям безопасности. Установлено, что 18 февраля на обед ученикам указанной школы был приготовлен суп на основе консервов тушенки, в состав которой вошли мясные субпродукты", - говорится в сообщении.