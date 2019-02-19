Замглавы Щелковского района Подмосковья подозревают в мошенничестве на 7 млн рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Первая замглавы администрации Щелковского района Подмосковья подозревается в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении первой замглавы администрации Щелковского муниципального района и ее подчиненного - начальника управления земельных отношений (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала Врадий.

По ее словам, подозреваемые причинили ущерб администрации Щелковского муниципального района на сумму более 7 млн рублей.

По данным следствия, в марте 2017 года чиновница в сговоре с подчиненным приобрела право собственности на автомобильную стоянку по заниженной стоимости. Для этого они привлекли вновь созданную коммерческую организацию, в которой генеральным директором, бухгалтером и учредителем числились родственники подозреваемых. "Отчуждение автостоянки площадью около 2 тыс. кв. м в центре Щелкова произошло по заниженной стоимости - за 3,6 млн рублей. При этом фактическая стоимость указанного объекта составляет более 10,5 млн рублей", - сообщила представитель ГСУ.

В здании администрации и по местам жительства подозреваемых проводятся обыски, изымается документация, устанавливаются дополнительные эпизоды их преступной деятельности. "После проведения всех неотложных следственных действий подозреваемая будет задержана", - отметила Врадий. В отношении второго фигуранта возбуждено уголовное дело по факту получения им взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.