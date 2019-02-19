В Москве проверяют около 20 объектов после сообщений о минировании

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили во вторник более чем в 20 различных объектов в Москве, в том числе на Казанский вокзал и в гостиницу "Космос". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сообщения с угрозами взрывов во вторник поступили более чем в 20 организаций и объектов. Среди них оказалось множество ТЦ, несколько школ, Останкинская телебашня, гостиница "Космос", а также Казанский вокзал", - сказал собеседник агентства, отметив, что в числе этих объектов есть несколько ТЭЦ.

По его словам, из-за анонимных угроз из помещений различных организаций были эвакуированы более 3 тыс. человек.

Информацию о минировании Казанского вокзала ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД". "На данный момент информацию проверяют сотрудники полиции. Вокзал не эвакуирован и работает в штатном режиме. На место выехали представили силовых ведомств для проведения проверочных мероприятий", - сказали в пресс-службе.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, экстренные службы уже успели проверить некоторые объекты, куда поступили угрозы, в том числе ТЦ "Капитолий" на Шереметьевской улице. Взрывных устройств там обнаружено не было.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве, ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.