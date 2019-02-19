Профсоюз попросил МИД РФ организовать более квалифицированную защиту арестованным морякам

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) обратился в МИД РФ с просьбой предоставить арестованным в Кабо-Верде членам экипажа судна ESER более квалифицированных адвокатов. Об этом сообщается во вторник на сайте организации.

Шедшее под флагом Панамы грузовое судно ESER, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Прая 31 января. По данным посольства РФ в Кабо-Верде, правоохранительные органы подозревают моряков в контрабанде наркотиков - более 9 т кокаина. 3 февраля власти Кабо-Верде приняли решение поместить всех россиян под стражу в тюрьму "Сан Мартиньш".

"Российский профсоюз моряков просит ведомство [МИД РФ] рассмотреть возможность поручения посольству РФ в Кабо-Верде организовать адвокатскую защиту для членов экипажа ESER на время проведения доследственной проверки и, при необходимости, в судебном процессе, а также выделить средства на оплату услуг специалиста", - сообщили в профсоюзе.

В профсоюзе отметили, что у моряков имеются бесплатные адвокат и переводчик, однако там считают, что арестованные россияне нуждаются в более квалифицированной помощи. В организации добавили, что, как правило, дипломатические представительства сотрудничают с местными доверенными адвокатами, которые знают национальные особенности уголовного процесса.

По информации профсоюза, один из арестованных моряков позвонил жене и сообщил, что условия содержания в тюрьме удовлетворительные, россияне сидят в камерах по два-четыре человека. Разрешение связаться и поговорить с родственниками получили и другие россияне.

Ранее РПСМ получил из трех регионов России обращения от родственников моряков, арестованных в Кабо-Верде.