Сообщения об угрозах взрывов поступили на адреса пяти ТЭЦ в Подмосковье

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрывов поступили в адрес по меньшей мере пяти тепловых электростанций (ТЭЦ) на территории Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Эти ТЭЦ расположены в пяти различных населенных пунктах. Туда прибыли экстренные службы для проверки информации о взрывных устройствах. На подаче тепла в дома людей инциденты не отразились", - сказал собеседник агентства.

Ранее аналогичные сообщения поступили в адрес более 20 различных организаций в Москве, среди которых также были несколько ТЭЦ, а также Останкинская башня, ВДНХ, гостиница "Космос".

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, экстренные службы в настоящий момент успели проверить некоторые объекты, куда поступили сведения об угрозе взрывов, в том числе ТЦ "Капитолий" на Шереметьевской улице. Взрывных устройств там обнаружено не было. В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве, ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.