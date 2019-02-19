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Более 20 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за угроз взрывов

Сообщения о минировании получили свыше 20 объектов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек было эвакуировано в течение дня из различных организаций в Москве из-за сообщений об угрозах взрывов. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Из-за анонимных сообщений о минировании были выведены люди из ряда торговых центров, некоторых школ, гостиницы "Космос", павильонов ВДНХ. Всего в течение дня было эвакуировано более 20 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщения о минировании поступили более чем в 20 объектов, ряд из них уже проверили специалисты экстренных служб. Никаких опасных для жизни предметов не обнаружено.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.

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