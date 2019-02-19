Сотрудники ФСБ задержали мужчину, оправдывавшего в интернете теракт в метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге задержали выходца из стран СНГ, который разместил в интернете материалы, оправдывающие теракт в метро города в апреле 2017 года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате проведенных сотрудниками УФСБ в Санкт-Петербурге мероприятий задержан выходец из стран СНГ, разместивший в сети интернет аудиоматериалы, оправдывающие террористический акт, совершенный 3 апреля 2017 года в петербургском метрополитене", - сказали в пресс-службе.

В управлении также отметили, что уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет". На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт - 2" петербургского метро произошел взрыв. Второй взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить. В результате теракта погибли 15 человек. Террорист Акбаржон Джалилов также скончался.