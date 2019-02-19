Посольство РФ в Венесуэле не располагает информацией о задержании россиянина на Гаити

ТАСС, 19 февраля. Посольство РФ в Венесуэле (по совместительству на Гаити и в Доминиканской Республике) пока не располагает точной информацией о предполагаемом задержании россиянина на Гаити. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в российском диппредставительстве в Каракасе.

"На данный момент пока нет конкретной информации", - отметили в посольстве.

Как сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на представителей полиции, 17 февраля в Порт-о-Пренсе по обвинению в создании преступной группы и незаконном хранении оружия были задержаны восемь человек, в том числе пять американцев, серб, россиянин и житель Гаити. У них изъяли шесть автоматических винтовок, шесть пистолетов, патроны, пять бронежилетов, два беспилотных летательных аппарата, средства связи, несколько номерных знаков Гаити и два транспортных средства. Фамилии арестованных не уточняются.