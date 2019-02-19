Суд не стал отменять приговор экс-супруге Джигарханяна

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы во вторник признал законным приговор бывшей жене актера Армена Джигарханяна и экс-директору его театра Виталине Цымбалюк-Романовской, осужденной на 200 часов обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни артиста. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор в отношении Цымбалюк-Романовской оставить без изменений", - огласила решение судья Татьяна Соколова. Приговор вступил в силу.

В апелляционной жалобе адвокаты Цымбалюк-Романовской просили ее оправдать, заявляя, что в ее действиях нет состава преступления. Адвокат артиста Евгений Парфенов просил оставить без изменений обвинительный приговор. Судебное заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом от СМИ и слушателей режиме, Армен Джигарханян снова не пришел в суд.

20 ноября 2018 года судебный участок мирового судьи № 310 признал Цымбалюк-Романовскую виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни (по ч. 1 ст. 137 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд частично удовлетворил иск Джигарханяна о причинении морального вреда и обязал осужденную выплатить бывшему супругу 200 тыс. рублей (ранее в рамках дела артист заявил гражданский иск к экс-супруге о возмещении морального ущерба на 3 млн рублей).

После оглашения апелляционного определения Цымбалюк-Романовская заявила журналистам, что относится как к приговору, так и к решению суда равнодушно. "Мне все равно, без разницы", - сказала она. "Я что-то поделаю, мне не жалко, друзья помогут", - ответила она на вопрос о том, как будет исполнять решение суда.

Адвокат Лариса Широкова заявила ТАСС, что защита намерена и дальше обжаловать приговор, вынесенный Цымбалюк-Романовской.

Суть обвинений

Как установил суд, Цымбалюк-Романовская организовала установку в одном из рабочих кабинетов театра бескорпусной видеокамеры для скрытого видеонаблюдения. Видеозапись с нее, содержащая личную тайну, была продемонстрирована в эфире одного из центральных каналов.

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы время или учебы бесплатных общественных работ. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания таких работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы.

В новость были внесены изменения (19:02 мск) - добавлены подробности.