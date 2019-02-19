Лавина накрыла нескольких лыжников на горном курорте в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лавина накрыла нескольких лыжников на альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. Об этом сообщила в своем Twitter во вторник полиция кантона Вале.

"Проводится спасательная операция на месте. Несколько человек под снегом", - говорится в сообщении. Как заявил местной газете Le Nouvelliste председатель коммунального совета Кран-Монтаны Николя Феро, под снегом могут находиться от 10 до 12 человек. "Мы потрясены, и мы надеемся на положительный исход", - отметил он.

На данный момент нет сведений о том, граждане каких стран могли быть накрыты лавиной. "Мы находимся в постоянном контакте с полицией кантона Вале. На настоящей момент информации о россиянах, попавших в лавину, нет", - заявил ТАСС представитель генерального консульства России в Женеве Дмитрий Репков.

Один из спасателей сообщил газете Le Nouvelliste, что точное число оказавшихся под снегом людей неизвестно. Кроме того, он не исключил, что там их нет вообще. "Их может быть и 15, и ноль", - сказал спасатель. По данным издания, после первого тщательного обследования местности специально натренированные на поиск людей под лавинами собаки никого не обнаружили.

Как подчеркивает Le Nouvelliste, "поиски очень затруднены, так как слой снега достигает двух метров". Кроме того, лавина сошла на трассу, где катание разрешено, поэтому не все лыжники берут с собой на такие трассы маячки радиолокации.

Один из очевидцев сообщил журналистам, что из-под снега были извлечены четыре человека. По его словам, на месте задействовано четыре поисковых вертолета. В спасательной операции участвуют военнослужащие.

В новость были внесены изменения (20:07 мск) - добавлена дополнительная информация.