СИЗО "Водник" в Москве угрожают взорвать второй раз за последние пять дней

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Угроза взрыва объявлена в московском следственном изоляторе "Водник" второй раз за последние пять дней. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверяют здания следственного изолятора номер 5 "Водник" после анонимного сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

14 февраля были "заминированы" два столичных СИЗО: "Водник" и "Медведь", угрозы взрыва в них не подтвердились.

Во вторник сотрудники правоохранительных органов продолжают проверять и другие здания в Москве и области: в общей сложности сообщения об угрозах взрыва получили порядка 30 объектов. Среди них оказались крупные торговые центры, гостиница "Космос", ВДНХ и Останкинская телебашня, ТЭЦ, Ярославский и Казанский вокзалы, несколько школ. Из зданий на время проверки пришлось эвакуировать свыше 20 тыс. человек.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.