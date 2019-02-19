Правозащитники считают насильственной смерть солдата на полигоне под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Руководитель московской правозащитной организации "Зона права" Сергей Петряков уверен в насильственном характере смерти военнослужащего на полигоне Погоново под Воронежем. Об этом он заявил во вторник ТАСС, пояснив, что организация оказывает юридическую помощь семье погибшего.

Ранее комиссия Западного военного округа начала проверку по факту обнаружения 10 февраля на полигоне в Воронежской области тела солдата-срочника. В округе заявляли, что на теле военнослужащего не было найдено признаков насилия. Позднее по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

"То, в каком состоянии было найдено тело Степана Цымбала, в совокупности с обстоятельством, что уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ ("Умышленное убийство"), говорит о насильственном лишении жизни человека. Смерть Цымбала наступила в результате умышленных насильственных действий другого лица", - заявил Петряков.

Он предоставил корреспонденту ТАСС копию постановления о признании матери Цымбала потерпевшей по уголовному делу. В документе говорится, что тело военного было найдено "в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами и вытянутыми перед собой руками, связанными в кистях пленочной лентой с клеевым покрытием (скотчем)...с полиэтиленовым пакетом на голове, обмотанным на шее скотчем".

В военно-следственном отделе по Воронежскому гарнизону, возбудившем дело о гибели солдата, а также Главном военном следственном управлении СК РФ от комментариев отказались.

Цымбал был призван на срочную службу в октябре 2018 года из Кореновского района Краснодарского края.