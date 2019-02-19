Суд в Твери отправил под домашний арест чиновника из-за обрушения навеса у фасада здания

ТАСС, 19 февраля. Центральный районный суд Твери отправил под домашний арест сроком на два месяца начальника отдела госучреждения по обслуживанию административных зданий в Твери после обрушения деревянного навеса вдоль фасада дома, в результате которого пострадали три человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области.

Обрушение навеса из-за падения на него снега и наледи с крыши расположенного рядом здания произошло вечером 16 февраля, пострадали три женщины, одной из которых причинен тяжкий вред здоровью.

"Сегодня Центральный районный суд Твери избрал в отношении фигуранта уголовного дела, которому накануне было предъявлено обвинение по статье ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Расследование дела продолжается", - сказали в СК.

По данным следователей, к прямым обязанностям чиновника относился контроль над исполнением подрядчиком контракта по очистки кровли от снега и наледи. Как сообщалось, все пострадавшие 16 февраля были госпитализированы в городскую больницу №4. В настоящий момент одна из женщин уже выписалась, состояние двух других оценивается как стабильное.