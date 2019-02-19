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AFP: неизвестный ранил ножом двух прохожих в центре Марселя

Инцидент произошел на одном из центральных проспектов города

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Двое прохожих получили ножевые ранения при нападении, совершенном неизвестным в Марселе. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP).

По его сведениям, инцидент произошел на одном из центральных проспектов города, когда неизвестный мужчина напал на прохожих. Согласно источнику в правоохранительных органах, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Прибывшая на место ЧП полиция открыла ответный огонь по преступнику, когда тот попытался выстрелить из огнестрельного оружия. По информации источников в полиции, состояние злоумышленника оценивается как тяжелое.

В новость были внесены изменения (20:15 мск) - меняется источник информации, приводятся новые сведения.

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