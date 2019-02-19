В Чечне семь должностных лиц СИЗО привлечены к ответственности

ГРОЗНЫЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Семь должностных лиц следственного изолятора Чечни привлечены к ответственности за нарушения при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По ее информации, дела об административном правонарушении были возбуждены в отношении двух должностных лиц изолятора "за допущенные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства". "Виновным назначены штрафы. К дисциплинарной ответственности привлечено пять должностных лиц следственного изолятора", - говорится в сообщении.

"В целях устранения нарушений законов, их причин и условий, им способствующих, прокурор республики также внес представление в адрес начальника УФСИН России по Чеченской Республике" Ибрагима Альсултанова, отметили в генпрокуратуре.

Прокуратурой Чеченской Республики в ходе проверки СИЗО-2 обнаружены запрещенные к хранению предметы, установлены нарушения закона при предоставлении арестованным телефонных переговоров, свиданий и передач, а также при наложении взысканий на нарушителей правил внутреннего распорядка в следственном изоляторе. Кроме того, в режимных корпусах, медицинской части и пищеблоке учреждения имели место отдельные нарушения санитарно- гигиенических требований и правил пожарной безопасности.