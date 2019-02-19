Мать Цапка хочет взыскать с банка понесенные из-за списания денег со счетов убытки

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Мать осужденного главаря банды Сергея Цапка Надежда хочет взыскать с АО "Россельхозбанк" 92 млн рублей в качестве компенсации убытков, понесенных ею в результате ареста и списания приставами денежных средств в пользу потерпевших. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Виктория Дыбова.

Ранее суд постановил выплатить пострадавшим 150 млн рублей за счет наследства главаря банды Сергея Цапка. По решению суда, более 119 млн рублей взыскано со счета его матери в 2018 году. Вдова Цапка перечислила пострадавшим оставшуюся сумму - около 31 млн рублей, которые находились на арестованном с 2010 года счете.

"Надежда Цапок написала в суд заявление о том, что у нее неправомерно со счета Россельхозбанка списали сумму, принадлежащую ей. 92 миллиона рублей она хочет вернуть. На сегодняшний день исполнительного листа в службу судебных приставов еще не поступало", - сказала Дыбова.

Собеседница агентства уточнила, что иск рассматривается в Первомайском районном суде Краснодара, в формулировке заявленных истцом требований говорится о взыскании с АО "Россельхозбанк" убытков в виде некомпенсированного банком за счет арестованных денежных средств морального и материального вреда в результате ареста и списания денежных средств со счетов Надежды Цапок в банке.

Также адвокат Андрей Карпенко сообщил ТАСС, что Надежда Цапок обратилась за юридической помощью, чтобы вернуть в собственность через суд земельные участки, принадлежавшие ей до ареста. Речь идет о землях, переданных по решению суда в собственность пенсионерки Анны Данько, их рыночная стоимость составляет порядка 500 млн рублей. Надежда Цапок намерена добиваться пересмотра судебных актов.

История вопроса

Мать покойного лидера банды из Кущевки Сергея Цапка Надежда, осужденная на 7,5 года лишения свободы за мошенничество, досрочно вышла на свободу в сентябре 2018 года. Летом 2016 года ее приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима с учетом времени пребывания в тюрьме. Она была признана виновной по статье об особо крупном мошенничестве. В декабре 2014 года суд признал Цапок виновной по другому делу о мошенничестве и приговорил ее к 6,5 года лишения свободы, раннее она была осуждена на 3 года за незаконное получение субсидий на 15 млн рублей.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он скончался в СИЗО от инсульта.