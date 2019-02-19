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СМИ: напавший с ножом на прохожих в Марселе умер от полученных ранений

Правоохранительные органы устанавливают личность преступника и его мотивы

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина, напавший во вторник на прохожих с ножом в Марселе, скончался от ранений, полученных во время перестрелки с полицейскими. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность преступника и его мотивы.

Инцидент произошел на одном из центральных проспектов города, когда неизвестный мужчина примерно в 16:45 по парижскому времени (18:45 мск) напал на прохожих. Два человека получили ранения, состояние одного из пострадавших медики считают тяжелым.

Прокуратура Марселя начала расследование нападения, на месте инцидента находится заместитель прокурора.

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