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В Петербурге 11 детей почувствовали себя плохо после пробы на определение туберкулеза

Школьники были госпитализированы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать учеников школы № 72 Калининского района Санкт-Петербурга почувствовали себя плохо в ходе проведения диаскинтеста (кожная проба для определения туберкулеза). Четыре ребенка оставлены в больнице, сообщила во вторник вице-губернатор города Анна Митянина в своем аккаунте в Twitter.

"В процессе проведения диаскинтеста в школе 72 Калининского района 11 детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы в ДГБ 1. В настоящее время 4 ребенка остаются под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии", - написала Митянина.

По ее словам, по факту случившегося проводится проверка. "Вопрос соответствия стандартам и технологии введения указанной вакцины относится к полномочиям Роспотребнадзора и Росздравнадзора, которые уведомлены надлежащим образом", - отметила Митянина.

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