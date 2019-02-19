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Жителям Чечни восстановили отключенное из-за непогоды электроснабжение

Без света оставались более 90 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты восстановили отключенное электроснабжение в Гудермесском и Урус-Мартановском районах Чечни, а также в Грозном, сообщили ТАСС в управляющей компании "Чеченэнерго". По данным Минэнерго РФ, без света оставались более 90 тыс. человек.

"Электроснабжение восстановлено полностью", - сказали в компании.

Ранее на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ сообщалось, что более 70 тыс. жителей Гудермесского района и города Грозный остались без электроснабжения из-за штормового ветра. Также в Урус-Мартановском районе Чечни из-за отключения трансформатора без света оставались более 22 тыс. человек.

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