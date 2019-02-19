Экстренные службы не нашли взрывоопасных предметов на объектах в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб Ростовской области не обнаружили взрывоопасных предметов после проверки поступивших сообщений о минировании зданий, сообщило во вторник управление информационной политики правительства региона.

Ранее сообщалось, что после анонимных сообщений о минировании ряда общественных зданий в Ростове-на-Дону и Новочеркасске была проведена эвакуация сотрудников и посетителей, начались проверки.

"К проверкам были привлечены службы экстренного реагирования, в том числе кинологи с собаками, тренированными на поиск взрывных устройств. К этому часу все объекты проверены, информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась", - говорится в сообщении.