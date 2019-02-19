Титов попросит Чайку изменить Калви меру пресечения

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов попросит генерального прокурора Юрия Чайку изменить меру пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, письмо планируется отправить в течение двух дней. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Александр Хуруджи.

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На сегодняшний день Майкл Калви находится в СИЗО "Матросская тишина".

"Мы готовим сейчас письмо от лица бизнес-омбудсмена РФ на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Попросим изменить меру пресечения, считаем, что арест в данном случае не имеет места быть. Письмо планируется отправить не позднее четверга", - сказал Хуруджи.

Он также добавил, что надеется на содействие Генеральной прокуратуры.