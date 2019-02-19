В Ростовской области опознали всех погибших в ДТП с участием микроавтобуса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Все шестеро погибших в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области опознаны, сообщили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек, 14 пострадали, все они - жители Ростовской области. Пострадавшие, включая троих детей, госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Шахты.

"Все погибшие опознаны, нашлись их родственники", - сказал собеседник агентства. По его словам, в числе погибших двое мужчин и четыре женщины, все они - совершеннолетние, самому старшему 65 лет, самому младшему 37 лет. Один из погибших - водитель микроавтобуса.

ДТП произошло во вторник днем на трассе М-4 "Дон" в Октябрьском районе Ростовской области. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "КамАЗ", после чего микроавтобус опрокинулся и задел автомобили Hyundai Elantra и Volkswagen.

Региональная прокуратура и Следственное управление СК России по области начали проверки по факту ДТП.