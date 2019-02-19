Аэропорт Чампино в Риме будет частично закрыт 20 февраля после пожара на его территории

ТАСС, 20 февраля. Аэропорт Чампино в Риме не будет осуществлять отправку рейсов в среду, 20 февраля, после пожара, который произошел во вторник на территории столичной воздушной гавани. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании Aeroporti di Roma, которая занимается обслуживанием римских аэропортов.

В то же время Чампино, согласно релизу, не прекратит принимать рейсы. "Терминал отправления регулярных рейсов останется закрытым завтра (20 февраля - прим. ТАСС) из-за отсутствия разрешений [на возобновление деятельности] Управления гражданской авиации Италии и местного управления здравоохранения", - говорится в тексте.

Пассажиры, чьи рейсы отменяются в связи со сложившейся ситуацией, будут отправлены самолетами из другого римского аэропорта Фьюмичино имени Леонардо да Винчи.

Пожар в римском аэропорту Чампино возник во вторник утром и привел к приостановлению полетов и эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта. По данным пожарных, причиной происшествия стало возгорание в складском помещении под зоной магазинов беспошлинной торговли.

В мае 2015 года сильнейший пожар произошел в основном римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Тогда источник возгорания также находился в торгово-ресторанной зоне. От пожара в значительной степени пострадал международный третий терминал, на полное восстановление которого понадобилось почти два года.