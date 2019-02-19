Пять человек погибли при пожаре в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Приморье, ЧП произошло около полуночи по местному времени в поселке Шкотово, сообщается в понедельник на сайте краевого ГУ МЧС.

"19 февраля в 23:39 (16:39 мск) на пульт пожарной охраны Шкотовского муниципального района поступило сообщение, что в частном жилом доме в поселке Шкотово произошел пожар. Прибывшие пожарные столкнулись с горением дома по всей площади, огнем были охвачены кровля и стены дома, имущество внутри дома; были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. Все обнаруженные люди были вынесены из горящего дома", - говорится в сообщении.

В 00:04 (17:04 мск 19 февраля) пожар был локализован, а в 02:19 (19:19 мск 19 февраля) после проливки конструкций была объявлена полная ликвидация возгорания площадью 70 кв. м.