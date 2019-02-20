СМИ: пилотов упавшего японского истребителя-бомбардировщика F-2 обнаружили живыми

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Спасатели смогли обнаружить двух летчиков, находившихся на борту многоцелевого боевого самолета F-2 Сил самообороны Японии, который в среду пропал с радаров у побережья западной префектуры Ямагути. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, оба летчика находятся в сознании. Поиски самолета, который, предположительно, упал в Японское море, на данный момент продолжаются.

Истребитель-бомбардировщик пропал с экранов радаров через некоторое время после вылета с базы Цуики в префектуре Фукуока.

Самолет F-2 был создан в конце 1990-х годов японской компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с Lockheed Martin на базе F-16. На вооружение Сил самообороны Японии его начале поставлять с 2000 года.