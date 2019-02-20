Хабаровск затопило канализационными стоками

ХАБАРОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Канализационные стоки затопили в Хабаровске несколько улиц из-за течи в коллекторе, аварийные бригады откачивают воду и обеззараживают территорию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МУП города "Водоканал".

"Жители города сообщили о сильной течи, которая затапливает [улицы] Пионерскую, Оборонную, район базы Шевчука. Специалисты предприятия обнаружили течь на напорном коллекторе, прибывшая на место событий аварийно-восстановительная бригада остановила течь, локализовала аварию и подключила резервный трубопровод. В это же время начаты работы по откачиванию канализационной, сточной воды во дворах и обеззараживанию территории", - сказали в пресс-службе.

К ликвидации последствий коммунальной аварии привлечено восемь аварийно-восстановительных бригад "Водоканала", работа займет несколько дней.