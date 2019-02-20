Все пострадавшие в ДТП в Ростовской области находятся в тяжелом состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Все 14 госпитализированных после ДТП с микроавтобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области остаются в больницах. Все они в стабильно тяжелом состоянии, сообщила в среду ТАСС министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Ранее сообщалось, что всего в автобусе находилось 20 человек. Шесть из них погибли, их опознали и нашли родственников. Остальные 14 госпитализированы, трое из них - это дети.

"Состояние стабильное, тяжелое. Двое детей находятся в областной больнице в реанимации, их вчера перевели, они тоже стабильные. Два пациента в Шахтах также находятся в реанимации, стабильные", - сказала Быковская, отметив, что в среду примут решение о переводе нескольких пациентов в специализированные учреждения для дальнейшего лечения.

ДТП произошло днем 19 февраля на трассе М-4 "Дон" в Октябрьском районе Ростовской области. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "КамАЗ", после чего микроавтобус опрокинулся и задел автомобили Hyundai Elantra и Volkswagen. Региональная прокуратура и Следственное управление СК по области начали проверки по факту ДТП.