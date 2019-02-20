ОНК: фигуранту дела Baring Vostok Зюзину не дают свидания с женой, несмотря на просьбы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следствие отказывается предоставить свидание с женой директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину, подозреваемому вместе с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"В рамках взаимодействия с уполномоченным по правам предпринимателей при президенте РФ Борисом Титовым мы посетили фигурантов дела Baring Vostok в СИЗО №4. Особых жалоб на условия содержания у них нет, за исключением того, что Ивану Зюзину следователь не дал разрешение на свидание с женой. Это несмотря на то, что у них есть четверо малолетних детей. ОНК Москвы обращает внимание на регулярный отказ следствия в свиданиях с близкими на стадии предварительного следствия", - сказал Мельников.

По его словам, все, кто проходят по данному делу, содержатся в четырехместных камерах, к оборудованию которых есть некоторые претензии. В частности, в камере, где сидит Зюзин, нет холодильника.

"Некоторые фигуранты дела имеют хронические заболевания, в связи с чем ОНК Москвы попросила руководство ФСИН взять вопросы состояния здоровья на контроль", - отметил ответственный секретарь ОНК. Он также добавил, что в СИЗО №4 работает интернет-услуга "ФСИН письмо", которая позволяет связаться с близкими посредством интернета.