СМИ: в Токио проведут досудебные слушания по делу Карлоса Гона и Nissan

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Окружной суд Токио проведет досудебные слушания по делу компании Nissan и ее бывшего руководителя Карлоса Гона, находящегося сейчас под стражей, вероятно, в середине марта. Об этом сообщил в среду телеканал TBS .

В чем обвиняют Карлоса Гона

Экс-главе Nissan и Renault грозит до десяти лет тюрьмы.

Экс-главе Nissan и Renault грозит до десяти лет тюрьмы. В чем обвиняют Карлоса Гона

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Точная дата слушаний пока не определена.

Скорее всего, первый раунд состоится в середине следующего месяца, поскольку примерно в это время сторона обвинения планирует раскрыть список доказательств против Гона.

Ранее Гон принял решение поменять своих адвокатов в связи с приближением судебных разбирательств.

Сейчас защиту экс-главы Nissan возглавляет Дзюнъитиро Хиронака, который выиграл несколько крупных дел.