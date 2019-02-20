Источник: четыре человека погибли в ДТП на трассе "Байкал" в Забайкалье

ЧИТА, 20 февраля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, по предварительным данным, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трассе "Байкал" в Забайкальском крае. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что ДТП произошло на трассе "Байкал" в 15 км от города Хилок на западе Забайкальского края. "Водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania", - сказали в пресс-службе, отметив, что число погибших и пострадавших в результате аварии еще уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они уточняют причины и обстоятельства ДТП. По информации пресс-службы краевого минздрава, один пострадавший в ДТП доставлен в Хилокскую центральную районную больницу.