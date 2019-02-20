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Задержание в Москве американца по подозрению в шпионаже
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ФСБ попросила продлить срок ареста Полу Уилану до 28 мая

Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство 22 февраля
Пол Уилан Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Пол Уилан
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ФСБ ходатайствует перед Лефортовским судом Москвы о продлении срока ареста обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Материалы о продлении срока содержания в отношении обвиняемого Уилана поступили в суд", - сказала пресс-секретарь суда.

Лефортовский суд Москвы 22 февраля рассмотрит ходатайство следствия.

"Ходатайство о продлении срока содержания Уилана П. на три месяца, а именно до 28 мая, назначено на 22 февраля", - сказала пресс-секретарь Ксения Первовласенко.

В новость были внесены изменения (11:03 мск) — добавлена реакция суда

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РоссияЗадержание в Москве американца по подозрению в шпионаже
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