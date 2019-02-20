ФСБ попросила продлить срок ареста Полу Уилану до 28 мая

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ФСБ ходатайствует перед Лефортовским судом Москвы о продлении срока ареста обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Материалы о продлении срока содержания в отношении обвиняемого Уилана поступили в суд", - сказала пресс-секретарь суда.
Лефортовский суд Москвы 22 февраля рассмотрит ходатайство следствия.
"Ходатайство о продлении срока содержания Уилана П. на три месяца, а именно до 28 мая, назначено на 22 февраля", - сказала пресс-секретарь Ксения Первовласенко.
В новость были внесены изменения (11:03 мск) — добавлена реакция суда