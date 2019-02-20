СК возбудил дело в отношении охранника, в драке с которым погиб орловский спортсмен

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении работника ведомственной охраны Минкомсвязи, в драке с которым у здания Центрального телеграфа в центре Москвы погиб спортсмен из Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Утром 17 февраля на охраняемой территории на Тверской улице между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю. Во время драки молодой человек перестал подавать признаки жизни. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

В орловской региональной Федерации рукопашного боя ранее ТАСС сообщили, что в драке погиб спортсмен из Орловской области 22-летний Геннадий Павлов.