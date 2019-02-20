Пострадавшие от взрыва газа в Ингушетии находятся в стабильно тяжелом состоянии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Состояние пяти человек - трех детей и двух взрослых, которые пострадали в результате взрыва в Ингушетии и 19 февраля были доставлены на лечение в Нижний Новгород, оценивается как стабильно тяжелое. Все пациенты подключены к приборам искусственной вентиляции легких, сообщил ТАСС пресс-секретарь Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Алексей Никонов.

При взрыве бытового газа в Назрани 18 февраля пострадали пять человек - трое детей и двое взрослых. В этот же день произошел взрыв в частном доме сельского поселения Кантышево, в результате пострадала женщина. Спецборт МЧС 19 февраля доставил из Ингушетии в ожоговый центр ПИМУ пятерых человек. Еще одна женщина была признана нетранспортабельной, в среду стало известно, что она умерла в больнице.

"Состояние у всех пациентов тяжелое, но стабильное. Они находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Средняя площадь ожогового поражения у них - от 30% до 70% тела", - сказал Никонов.

По его словам, в ближайшее время врачи ожогового центра сделают пострадавшим перевязки, чтобы определить глубину поражения тканей и определить тактику лечения. "Уже сейчас можно сказать, что это лечение будет не быстрым и займет несколько месяцев", - отметил собеседник агентства.