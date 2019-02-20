СК просит суд арестовать мать ребенка, который провел ночь в московском заповеднике

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы изберет меру пресечения матери мальчика, который провел ночь в заповеднике "Лосиный остров". Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, следствие ходатайствует о ее заключении под стражу.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об аресте матери ребенка, который провел всю ночь один на территории заповедника", - сказала Иванова. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

18 февраля в 05:35 утра женщина 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее шестилетнего сына. По словам матери, в воскресенье она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, но мальчик убежал и не вернулся. "Однако женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время и минусовую температуру пытался найти выход из лесного массива", - отметила представитель ГСУ СК.

На следующее утро ребенка обнаружили около автозаправки. По словам Ивановой, свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный скотчем мешок, который позже обнаружили при осмотре места происшествия. "Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся", - добавила представитель ГСУ. При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож, назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебная экспертиза.