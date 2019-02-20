Пять человек предстанут перед судом за гибель матери и ребенка в сорвавшемся лифте в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Пять сотрудников МУП "Центральный Жилсервис" предстанут перед судом за смерть женщины с ребенком, которые погибли в сорвавшимся лифте в Севастополе. Об этом в среду сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что лифт с женщиной и ребенком упал в марте 2018 года в доме на улице Балаклавской, 81. "Обвинение предъявлено пяти сотрудникам МУП "Центральный Жилсервис" - директору, начальнику участка по ремонту и обслуживанию лифтов, главному инженеру, электромеханику пятого разряда участка по ремонту и обслуживанию лифтов, электромеханику третьего разряда участка по ремонту и обслуживанию лифтов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч. 3 ст. 238 УК РФ) направлено в суд.