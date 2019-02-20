В Швейцарии умер один из четырех пострадавших во время схода лавины

ЖЕНЕВА, 20 февраля. /ТАСС/. Один из четырех пострадавших во время схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте скончался в больнице города Сьон. Об этом сообщила в Twitter полиция кантона Вале.

"Человек, получивший тяжелые ранения, умер минувшей ночью в больнице Сьона. Речь идет о патрульном, гражданине Франции 34 лет", - говорится в сообщении.

Лавина сошла на лыжную трассу в Кран-Монтане в районе Плэн-Морт во вторник после 14:00 по местному времени (16:00 мск), снежный пласт достигает 840 метров в длину и 100 в ширину, а его толщина - около 4 метров. Оперативно прибывшие на место спасатели извлекли четырех раненых и одного тяжелораненого. Последующие поиски с участием более 240 спасателей, полицейских, военнослужащих и медицинских работников результатов не принесли. В среду полиция сообщила о приостановке спасательной операции, поскольку до настоящего времени от граждан не поступило заявлений об исчезновении их родных и близких.