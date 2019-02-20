Мосгорсуд 28 февраля рассмотрит жалобу на арест основателя Baring Vostok Майкла Калви

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд 28 февраля проверит законность ареста основателя и управляющего партнера Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

В чем обвиняют Майкла Калви

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Также суд рассмотрит жалобы на арест и других фигурантов дела.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на избрание меры пресечения назначено: по Кордичеву и Абгаряну на 25 февраля, по Владимирову, Зюзину и Дельпалю - на 27 февраля, Калви - 28 февраля", - сказала пресс-секретарь Юнона Царева.